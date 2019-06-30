93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsünü jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'The Last Romance' isimli at kazandı.
At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'The Last Romance' adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.
Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu.
Yarış günü 'Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.
Yarışı, 2.27.73'lük derecesiyle 'The Last Romance' adlı safkan ilk sırada tamamladı.
İkinciliği 2.28.01'lik derecesiyle 'Kuzey Kafkasyalı' adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27'lik derecesiyle 'Hürat' adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63'lük derecesiyle 'Scoutleo' isimli at elde etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda yarışsever izledi.
Kazanan at, sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı
Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan 'The Last Romance', sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.