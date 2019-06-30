93. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Ahmet Çelik tarih yazdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda yarışsever izledi.