90'ların efsanesiydi! Şarkıcı Gülay İstanbul'u terk etti Köyceğize yerleşti
Uzun süredir kanser, organ yetmezliği gibi büyük sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Gülay İstanbul'u terk etti.
Cesaretin Var mı Aşka şarkısı ile 90'lara damga vuran 53 yaşındaki Türkiye'nin sevilen sanatçısı Gülay son yıllarda büyük sağlık sorunları yaşıyor.
17
Ünlü sanatçı birer yıl arayla 2 kez kansere yakalanmış ve mücadelesini kazanmıştı. Gülay kanser hastalığından sonra çoklu organ yetmezliği ile de mücadele edip tedavi olmaya başladı.
27
Son olarak rahim kanseri olan ünlü şarkıcı İstanbul'un temposuna dayanamayarak şehri terk etmeye karar verdi.
37
Sağlık sorunları devam eden şarkıcı Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.
47