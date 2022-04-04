90 yıllık uygulama sona erdi! Yeni dönem bugün başlıyor

Boşanma sonrası çocukların ‘eşya’ gibi icradan teslimi uygulaması 90 yıl sonra kapandı. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri bugün başlıyor. Yeni uygulama yıl sonuna kadar yaygınlaştırılacak. Bu işlemler için artık vatandaşlar ücret de ödemeyecek.

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TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması’na ilişkin de yeni düzenleme yapılmıştı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı’nca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile ‘özel teslim merkezleri’ oluşturuldu.

Hangi illerde başlıyor

Hürriyet'in haberine göre bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce bugünden itibaren yerine getirilecek. 2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde bu merkezlerin kurulması planlanıyor.

Bakanlık bütçesinden

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık polis değil uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan ‘çocuk teslim merkezlerinde’ yapılacak. Bu işlemler için vatandaşlar bir harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerinde bu işlemler uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.