90 yılın en sıcak eylül ayı! Hava sıcaklıkları rekor kıracak

''90 yıldır yaşadığımız en sıcak eylül ayını yaşıyoruz'': Dilek Çalışkan, haziran ayından beri en sıcak günlerin yaşandığını belirterek, ''90 yıldır yaşadığımız en sıcak eylül ayını yaşıyoruz. Hiç bu kadar sıcak bir eylüle giriş yapmamıştık. Özellikle yarın birçok kentte eylül ayı için sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor'' diyerek ani sıcaklık artışına karşı uyarıda bulundu.