90 yılın en sıcak eylül ayı! Hava sıcaklıkları rekor kıracak
TÜRKİYE en uzun soluklu sıcak hava dalgasını yaşıyor. Beş gündür artan sıcaklıkların yarın rekor kırması bekleniyor. Mangal yakmayın, orman yangını tehlikesine dikkat. İşte tüm detaylar...
Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini artırmaya devam ediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 5 gündür etkili olan çöl sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.
''90 yıldır yaşadığımız en sıcak eylül ayını yaşıyoruz'': Dilek Çalışkan, haziran ayından beri en sıcak günlerin yaşandığını belirterek, ''90 yıldır yaşadığımız en sıcak eylül ayını yaşıyoruz. Hiç bu kadar sıcak bir eylüle giriş yapmamıştık. Özellikle yarın birçok kentte eylül ayı için sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor'' diyerek ani sıcaklık artışına karşı uyarıda bulundu.
38 derece ile rekor kırılacak: Ankara'da hava sıcaklığının yarın 38 derece ile rekor kırması bekleniyor. Ankara, Bolu, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır gibi kentlerde de rekor sıcaklık yaşanacak.
''Mangal yakmayalım": Çalışkan, ''Diyarbakır en son 1979 Eylül'ünde 42 dereceye çıkmış. Yarın da 42 bekliyoruz'' dedi. Bu yılın en uzun soluklu sıcak hava dalgasının görüleceğini belirten Çalışkan, orman yangını tehlikesine dikkat çekti. Çalışkan, "Her yer kuru. En küçük bir kıvılcım bile riskli. Mangal yakmayalım" uyarısında bulundu.