9 yaşından beri satışlar ilk kez böyle patladı Malatya'da televizyondan gören geldi

Ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanışan Yusuf Bayyiğit, atölyesinde mesleğini sürdürüyor. Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit'e Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Son yıllarda tarihi dizi ve filmlerin yaygınlaşmasıyla, Bayyiğit, insanların kılıçlara ilgisinin de artığını ifade etti.