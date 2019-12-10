9 yaşındaki çocuk üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı
Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olmaya hazırlanan Laurent Simons, ailesinin kararı ile okulu bıraktı.
Laurent Simons, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu. Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.
Geçmesi gereken sınav sayısı gösterildi
Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi. Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi.
Yönetim mezuniyeti 2020 ortalalarına uzattı
Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi. Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.
Laurent'e 'intihal' suçlaması da yapıldı
Yönetim tarafından kendilerine gönderilen e postalarda, Laurent'in, "olağanüstü çalışma temposuna sahip, eşi görülmemiş derecede yetenekli bir çocuk" olduğunun vurgulandığını belirten aile, üniversiteyi zorbalıkla suçladı.