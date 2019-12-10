9 yaşındaki çocuk üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

Laurent Simons, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu. Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.