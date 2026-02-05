9 Şubat'a dikkat! Simpsonlar'ın yeni kehaneti korkuttu
The Simpsons kehanetleri gündemdeki yerini aldı. 9 Şubat 2026 tarihindeki 72 saat sürecek elektrik kesintisi kehanetine ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşların yakın takibinde.
Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren paylaşımlar ise 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiasını yeniden gündeme taşırken, The Simpsons dizisine atfedilen bazı içerikler uzun süreli bir kesintinin önceden işaret edildiği yönündeki tartışmalara yol açtı.
Dizinin yıllar içinde teknoloji skandalları, akıllı saatler veya ünlü bir şirketin satın alınması gibi olaylara yönelik şaşırtıcı isabetler göstermesi, bu iddiaların daha fazla ilgi görmesine neden oluyor.
SİMPSONLAR KEHANETLERİ İLE MEŞHUR!
BIDEN'IN BAŞKANLIĞINI BİLMİŞTİ: Biden'ın başkanlığı devralacağı 20 Ocak 2021, 'iç savaş' tarihi olarak verilmişti. ABD’de “iç savaş 2021” etiketiyle paylaşılan sosyal medya gönderileri, The Simpsons dizisine ait olduğu iddia edilen bir sahneyi yeniden gündeme taşıdı. Bu paylaşımlarda, dizide Homer Simpson’ın bir evin çatısında elinde silahla nöbet tutarken görüldüğü ve bu görüntünün 20 Ocak 2021 tarihine işaret ettiği ileri sürüldü. Söz konusu tarih, aynı zamanda ABD’de başkanlık görevinin Donald Trump’tan Joe Biden’a devredildiği yemin töreni günü olduğu için, sahnenin politik olaylarla ilişkilendirilerek dolaşıma sokulduğu yorumları dikkat çekti.
BEYRUT PATLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından, sosyal medyada The Simpsons’ın eski bir bölümünün yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Patlamada liman bölgesinden yükselen ve gökyüzüne doğru yayılan mantar biçimli dev bulutun görüntüleri paylaşılırken, kullanıcılar dizide de benzer bir sahnenin yer aldığını öne sürerek iki olay arasında görsel bir paralellik kurdu. Bu benzetme, dizinin gerçek hayattaki olaylarla zaman zaman örtüşen sahneleri nedeniyle yeniden tartışma konusu olmasına yol açtı. Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.