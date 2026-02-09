9 Şubat elektrik kesintisi! 19 ilçede birden oldu işte elektriğin geleceği saat

İSTANBUL’da haftanın ilk günü 19 ilçede birden planlı elektrik kesintisi var. BEDAŞ, 9 Şubat 2026 Pazartesi tarihine kesintileri ve saat kaçta elektriklerin geleceğini ilçe ilçe paylaştı. Altyapı yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen kesintiler Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerde 9 saate kadar çıkabilecek. Elektrik kesintisi olan ilçeler arasında, Sarıyer, Bahçelievler, Beyoğlu, Şişli dahil bir çok yer var. İşte elektrik kesintisi saatleri: