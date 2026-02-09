9 Şubat elektrik kesintisi! 19 ilçede birden oldu işte elektriğin geleceği saat
İSTANBUL’da 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yani bugün, planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin farklı ilçelerinde uygulanacak kesintilerin bazı bölgelerde saatlerce sürebileceği belirtildi.
İSTANBUL’da haftanın ilk günü 19 ilçede birden planlı elektrik kesintisi var. BEDAŞ, 9 Şubat 2026 Pazartesi tarihine kesintileri ve saat kaçta elektriklerin geleceğini ilçe ilçe paylaştı. Altyapı yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen kesintiler Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerde 9 saate kadar çıkabilecek. Elektrik kesintisi olan ilçeler arasında, Sarıyer, Bahçelievler, Beyoğlu, Şişli dahil bir çok yer var. İşte elektrik kesintisi saatleri:
