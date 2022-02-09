9 Şubat altın fiyatları 800 lira sınırında! Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bomba altın tavsiyesi
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. 800 lira sınırına doğru hızla ilerleyen altın fiyatları için piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten çok önemli açıklamalar geldi. Yıldırımtürk, "Orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde her düşüş alım için fırsattır." dedi altın için yeni rakamı söyledi.
Altın piyasasında, en düşük 796 bin 300 lira, en yüksek 799 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 797 bin 500 liradan tamamladı.
9 Şubat gram altın 800 lira sınırına dayandı. Gram altın 798,80, çeyrek altın 1.316,00, yarım altın 2.631,00, cumhuriyet altını 5.237,00 liradan alıcı buluyor.
Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, İnfo Yatırım'a altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
-Yılın ilk ayı itibari ile yön arayışına giren altının yılın ikinci ayına başladığımızda yukarı yönlü seyre devam ettiğini söyleyebiliriz.