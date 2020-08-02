9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek 'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı
Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom" isimli süpersonik jet için yeni bir adım atıldı. Modelin üretiminde İngiliz Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı.
"Boom" isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor.
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Uçak bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Mach 2,2 hızına ulaşacak olan uçak New York'tan Londra'ya 3.5 saatte (Bugün bu uçuş 9 saat sürüyor) ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak.
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AR-GE aşamasında olan modelin üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rolls-Royce uçağın tahrik sistemlerini üretecek.
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