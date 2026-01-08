BIST 12.088
9 Ocak Cuma günü o illerde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle Tunceli ve Muş’ta 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından artması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiği haberleri gelmeye başladı. 

Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte eğitime 9 Ocak Cuma gün ara verilen iller...

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

