9 MAYIS 2020 koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı! Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3739'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 137.115 yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti.

35 bin test yapıldı

Türkiye'de son 24 saatte 35 bin 605 koronavirüs testi yapıldı ve testler sonucunda bin 546 yeni vaka tespit edildi. Salgın başından bu yana yapılan test sayısı ise 1 milyon 334 bin 411 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.'' ifadelerini kullandı.

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020

İyileşen sayısı 90 bine yaklaşıyor

Ülkemizde koronavirüsten iyileşen hasta sayısı son verilerle birlikte 89 bin 480 olurken 628 hasta solunum cihazına bağlı durumda bin 168 hastanın ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Vaka sayısı düne göre düştü

Türkiye'deki koronavirüse ilişkin dün yayınlanan veriler ise şöyleydi;