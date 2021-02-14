9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
15 Şubat Pazartesi başlaması planlanan yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce ile Bursa'da 2 gün; Edirne, Kastamonu ve Balıkesir'de 1 gün ertelendi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
Buna göre; İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını anımsatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."
Tekirdağ
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.
Karara göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.
Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.
Edirne
Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.
Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.
Balıkesir
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine pazartesi başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.
Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.