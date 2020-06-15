9 ilde vaka sayıları arttı valiler uyardı! Artış sürerse ceza ve kısıtlamalar geri gelecek

"Uyarılara rağmen rehavete kapıldınız"

Adana Valiliği, kentte korona virüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir." denildi.