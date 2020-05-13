9 ilde korkutan koronavirüs rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

Uşak'ta da hızlı artış kaydedildi

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.