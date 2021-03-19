9. gezegenin aslında bir kara delik olabileceği iddiası eğer doğruysa...

Bazı bilim insanları Neptün'ün uzaklarında devasa bir gezegenin olduğuna inanıyor. Bu gezegenin de Güneş Sistemine dahil olduğu ve etrafında döndüğü tahmin ediliyor. Uzun yıllar yapılan araştırmalara rağmen bilimsel bir kanıt bulunamadı. Ancak adı ve kendisi olmayan bu gezegen 9. gezegen olarak anılmaya başlandı.

