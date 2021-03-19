9. gezegenin aslında bir kara delik olabileceği iddiası eğer doğruysa...
Varlığı kanıtlanamayan ancak gök bilimciler arasında spekülasyonlara neden olan 9. gezegenin aslında bir kara delik olabileceği iddia edildi.
Bazı bilim insanları Neptün'ün uzaklarında devasa bir gezegenin olduğuna inanıyor. Bu gezegenin de Güneş Sistemine dahil olduğu ve etrafında döndüğü tahmin ediliyor. Uzun yıllar yapılan araştırmalara rağmen bilimsel bir kanıt bulunamadı. Ancak adı ve kendisi olmayan bu gezegen 9. gezegen olarak anılmaya başlandı.
Şimdi ise 9. gezegen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu tespit edilemeyen gezegenin aslında küçük bir kara delik olabileceği iddia edildi.
Böylece kara delik kenarlarında Hawking radyasyonu adı verilen bir radyasyon dalgasıyla tespit edilebilir.
Kara delikler etraflarındaki her şey içine doğru çeken ağır kütlelere verilen isimdir. Kara delikler ışığı bile soğurduğu için direkt olarak görülemiyor. Gözlemlenmesi kenarlarındaki Hawking radyasyonu ile mümkün.