9 Eylül 2026 piyasalar! Dolar, altın, euro bakın ne kadar oldu?
Haftanın yeni işlem gününde dolar ve altında yükseliş devam ediyor. Gram altın 6 bin 800 liranın üzerinde işlem görüyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.
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Serbest piyasada 48,4730 liradan alınan dolar, 48,4750 liradan satılıyor. 56,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,4420 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3730 lira olmuştu.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 784 liradan tamamlamıştı.
Güne yükselişle başlayan gram altın,6 bin 860 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 244 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 762 liradan satılıyor.
Merkez bankalarına yönelik kuvvetlenen "şahin" tahminler ve yükselen tahvil faizleri dün altını baskıladı. Dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 355 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yüzde 1 artışla 4 bin 400 dolardan alıcı buluyor.