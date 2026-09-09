9 Eylül 2026 piyasalar! Dolar, altın, euro bakın ne kadar oldu? Haftanın yeni işlem gününde dolar ve altında yükseliş devam ediyor. Gram altın 6 bin 800 liranın üzerinde işlem görüyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.