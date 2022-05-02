9 çocuk pahalıya patladı! 'Yazıklar olsun' diyen İzzet Yıldızhan tek arzusunu açıkladı: 2023'e kadar...

■ Çok yoğun çalışıyorsunuz. Ailenizle hafta sonu rutinleriniz var mıdır; kahvaltıda ya da yemekte buluşup sohbet eder misiniz?

Her ne kadar iş insanı ve sanatçı kimliğimle bilinsem de, ailem benim hayatımın merkezindedir. Yıllar önce daha sakin, stresten uzak bir hayat yaşamak için İzmir'e yerleştik. Benim sabahım, akşamım evlatlarımdır. Onlar benim bugünüm, yarınım... İş dolayısıyla ne zaman bir seyahat gerçekleştirsem özlemimi gidermek için sık sık telefonda görüntülü konuşuruz. Artık büyüdüler. İyi de arkadaşlarımdır evlatlarım. Çok çocuk dert değil, berekettir.