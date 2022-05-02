9 çocuk pahalıya patladı! 'Yazıklar olsun' diyen İzzet Yıldızhan tek arzusunu açıkladı: 2023'e kadar...
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde zaman zaman olay olan İzzet Yıldızhan yeni açıklamalarıyla şaşırttı.
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, geleneklerine çok bağlı olduğunu belirtip bayram coşkusunu, ailesini ve iş hayatını Sabah gazetesinden Ömer Karahan'a anlattı.
■ Çok yoğun çalışıyorsunuz. Ailenizle hafta sonu rutinleriniz var mıdır; kahvaltıda ya da yemekte buluşup sohbet eder misiniz?
Her ne kadar iş insanı ve sanatçı kimliğimle bilinsem de, ailem benim hayatımın merkezindedir. Yıllar önce daha sakin, stresten uzak bir hayat yaşamak için İzmir'e yerleştik. Benim sabahım, akşamım evlatlarımdır. Onlar benim bugünüm, yarınım... İş dolayısıyla ne zaman bir seyahat gerçekleştirsem özlemimi gidermek için sık sık telefonda görüntülü konuşuruz. Artık büyüdüler. İyi de arkadaşlarımdır evlatlarım. Çok çocuk dert değil, berekettir.
■ Çocuklarınızla neler konuşursunuz? Gün içinde yaptıklarını size anlatırlar mı?
Evlatlarımla bu zamana kadar aramızda gizli saklımız olmadı. Dediğim gibi baba-evlat ilişkisinin yanı sıra iyi de arkadaştır onlar benim için. Olumlu-olumsuz hiçbir şeyi saklamazlar benden.
■ Eğitimleriyle siz mi ilgileniyorsunuz?
Sadece eğitimleri değil, her şeyleriyle ilgileniyorum. Çocuklarımın eğitimlerine çok önem veriyorum. Muhakkak en az bir üniversite okuyup, yüksek lisans yapmaları tek arzum. Okullarını en iyi şekilde bitirsinler de istedikleri işi yaparlar.