88 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
88 gündür yoğun bakımda tedavi gören şarkısı Fatih Ürek'in sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. 15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının tedaviye yanıt verip vermediği çok konuşulurken, sanat dünyasından destek ve geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Fatih Ürek'in son durumu ne?
88 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin sorular sorulmaya devam ederken, sanat camiasından gelen destek mesajları dikkat çekiyor. Peki 2025 yılının ekim ayınca kalp krizi geçiren ve ardından olumlu haber alınamayan Fatih Ürek'in son durumu ne?
Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumu kamuoyunda yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'in son durumuna dair gelişmeler merak ediliyor.
Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan Ürek bugün itibarıyla 88 gündür yoğun bakımda.
Sağlık durumu stabil olan Fatih Ürek henüz tepki vermiş değil. Uzun süredir yoğun bakımda olduğu için vücudunda yatak yaraları olan Ürek'in son durumuna dair yenib bir gelişme yok...