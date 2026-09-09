870 Bin TL'ye sıfır araç dönemi! 150 Bin km garantiyle gelen Çinli rakip piyasayı sallayacak

4X4 MODELLERİ DE VAR

Küçük esnafın kısa mesafeli bin 200 kiloya kadar yüklerini taşımak için tasarlanan tek kabinli Ultrand X5'in dışında 4X4 özelliğine sahip Ultrand T08 de satışa sunuldu.

FİYATLARI 1 MİLYON LİRANIN ALTINDA

Ultrand X5 870 bin lira fiyattan satışa sunuldu. Ultrand T08 4x2 modeli 1 milyon 990 bin lira, T08'in yine 4x2 modelinin farklı bir donanımı 2 milyon 150 bin liraya, 4x4 modeli ise 3 milyon 250 bin liradan satılıyor.