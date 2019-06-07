85 hastayı öldüren eski hemşire Niels Högel bakın hangi ceza verildi
Almanya'da 85 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılan eski hemşire Niels Högel'e bakın hangi ceza verildi.
Högel 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede bazı hastalarını aşırı dozda ilaç vererek öldürmüştü.Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalışarak iş arkadaşlarını etkilemeye çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı. Niels Högel, 2015 yılında da iki ayrı cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Devam eden davada bakın yeni karar ne çıktı.
Ekim 2018'de başlayan davada, Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalışırken 100 kişiyi öldürmekle suçlanan Högel, 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Polis eski hemşirenin çok daha fazla kişiyi öldürmüş olacağını düşünüyor ancak cesetler yakıldığı için kanıtlara ulaşılamıyor.
'Hayata döndürme rambosu'
Högel dünkü duruşmada kurbanlarının yakınlarına, "Yıllardır yaptıklarım için hepinizden özür dilerim" dedi.
Alman gazetesi Bild'e konuşan Högel'in eski bir iş arkadaşı hastanede ona "Hayata döndürme Rambosu" dediklerini aktardı. Bild'deki habere göre Högel, hastalara önce ilaç veriyor sonra onları hayata döndürmeye çalışıyordu.