85 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yandı! Socaklık 100 dereceye çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınların doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğünü belirlendi.
Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınların doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.
İTÜ UHUZAM, bölgelerdeki orman yangınların ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, orman yangınların doğaya verdiği zarar, "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" ve ''Landsat 8'' uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan görüntülerle orman yangınlarının doğadaki tahribatının son durumu tespit edildi.
Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi. Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi.
Termal bantlardan yapılan çalışmalarda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ile 100 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yangınların 28 Temmuz'da başladığı, 9 Ağustos'a kadar yoğun şekilde sürdüğü ve bazı bölgelerde hala yangınların devam ettiği belirlendi.