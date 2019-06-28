84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu

84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu

Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki bir dede, torunu sayesinde Instagram'da 1 haftadan kısa sürede 30 bin takipçiye ulaşarak fenomen oldu.

84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu - Sayfa 1

Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki bir dede, gençlerin sosyal medyadaki gücüne karşılık yaşın bir engel olmadığını tam tersi büyük bir değer olduğunu gözler önüne serdi.

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84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu - Sayfa 2

Akita'dan eski bir öğretmen olan Silver Tetsuya, torunu Naoya Kudo'nun yardımıyla süper şık kombinleri ve yaratıcı fotoğraf çekimleri ile şimdiden sosyal medya fenomeni haline geldi.

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84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu - Sayfa 3

Kısa sürede 123 bin takipçiye ulaşan yaşlı fenomenin her geçen gün takipçisi arttıyor.

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84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu - Sayfa 4

Paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni adam yaşlı fenomen sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

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