84 yaşındaki adam İnstagram fenomeni oldu
Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki bir dede, torunu sayesinde Instagram'da 1 haftadan kısa sürede 30 bin takipçiye ulaşarak fenomen oldu.
Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki bir dede, gençlerin sosyal medyadaki gücüne karşılık yaşın bir engel olmadığını tam tersi büyük bir değer olduğunu gözler önüne serdi.
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Akita'dan eski bir öğretmen olan Silver Tetsuya, torunu Naoya Kudo'nun yardımıyla süper şık kombinleri ve yaratıcı fotoğraf çekimleri ile şimdiden sosyal medya fenomeni haline geldi.
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Kısa sürede 123 bin takipçiye ulaşan yaşlı fenomenin her geçen gün takipçisi arttıyor.
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Paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni adam yaşlı fenomen sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
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