82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi

82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi

Usta sanatçı Gönül Yazar, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve canlı yayında aşkını itiraf etti. 82 yaşındaki ünlü şarkıcı, sevgilisi ile aralarında yaş farkı olduğunu da söyledi.

82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi - Sayfa 1

Taş bebek lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan usta sanatçı, yeni sevgilisinde de bahsederek aşk itirafında bulundu. 

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82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi - Sayfa 2

1 Aydır hayatında birisi olduğunu söyleyen Gönül Yazar, yeni sevgilisi ile arasında herkes de olduğu gibi yaş farkı olduğunu da söyledi. 21 Yıldır hayatına kimseyi almadığını şimdi ise mutlu olduğunu dile getiren Yazar, evlilik sorusuna ise çok şaşırdı. 

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82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi - Sayfa 3

2.Sayfa sunucularının, ''Evlenebilir misin?'' sorusuna büyük bir şaşkınlıkla önce ''Ne?'' diyerek tepki veren Gönül Yazar, sevgilisi ile böyle bir şeyi hiç konuşmadıklarını ve sevgilisinin böyle bir şeyi düşündüğünü asla düşünmediğini söyledi.

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82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi - Sayfa 4

Yazar, kendisinin de şimdiye kadar birçok evlilik yaptığını dile getirerek evliliği kendisinin de düşünmediğinin altını çizdi. Yazar, yeni ilişkisinin devamlılığı konusunda ise, ''Biz nefes aldığımız sürece gider'' dedi. 

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