82 Yaşındaki Gönül Yazar yeni aşkını itiraf etti! Yaş farkı olduğunu da ekledi

1 Aydır hayatında birisi olduğunu söyleyen Gönül Yazar, yeni sevgilisi ile arasında herkes de olduğu gibi yaş farkı olduğunu da söyledi. 21 Yıldır hayatına kimseyi almadığını şimdi ise mutlu olduğunu dile getiren Yazar, evlilik sorusuna ise çok şaşırdı.