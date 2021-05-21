82 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu'nun yaşadıkları ağızları açık bıraktı
Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Türkiye'den gitmek için neler yaptığını, Amerika'ya nasıl gittiğini televizyon programında anlattı.
Meltem Miraloğlu'na dair olayların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de oyuncuyken bir dizide kendisinden yaşça büyük biriyle evlenen Miraloğlu, diziyi gerçek hayatına uyarlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le evlenmesiyle magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelmişti.
Miraloğlu'nun olay yaratan evliliğini ise ilk kez felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurmuştu. Akay, daha sonra Miraloğlu'yla yaptığı röportajlarla da ön plana çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Miraloğlu'na eşi Patrcik'ten kalacak mirası açıklayan Akay, yeni açıklamalara imza attı.
UçanKuş TV'de yayımlanan, Yasemin Bozkurt'un sunduğu Canlı Masa programına konuk olan Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun yaşadıklarının arka planını anlattı. Akay herkesi şaşırtan açıklamalarına, Miraloğlu’nun Amerika’ya gitmeden önce bir film galası için Azerbaycan’a gittiğini ve orada bulunan bir Türk siyasetçinin kendisine aşık olduğunu söyleyerek başladı.
Türkiye’ye döndükten sonra ise aynı zamanda evli olan o kişinin Miraloğlu’nu eve kapattığını, maddi olarak her şeyini sağladığını ancak işlerini engellediğini ifade eden Akay, Miraloğlu’nun o siyasetçi yüzünden Amerika’ya kaçtığını dile getirdi.