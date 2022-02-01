81 ilden akın akın geliyorlar! Doğa Ekspresi yüzde yüz doldu: Avrupa’da ilk 10 rota içerisinde bulunuyor
Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Masalsı bir seyahat yapan 7’den 70’e yolcu, Ankara-Kars güzergâhında adeta kış masalı yaşıyor.
Doğu Ekspres seferleri özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresiyle Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergâhını görmek için akın akın gelmeye devam ediyor.
Doluluk oranı yarıyıl tatili sonuna kadar yüzde yüze ulaşan Doğu Ekspresi, güzergâhta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.
Doğu Ekspresi geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. En yoğun sezon kış dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta.
Kış aylarında yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmekte.