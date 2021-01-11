81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı coşkusu! İşte mest eden kareler

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz.