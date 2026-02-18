BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,71
ALTIN 7.032,43

81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller...

|
81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller...

2026 yılında kira fiyatlarının en ucuz ve en pahalı olduğu iller belli oldu. Konut piyasasındaki dalgalanma fiyatlara yansıdı. İşte güncel kira fiyatları...

81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller... - Resim: 1

Konut piyasasında dalgalanma sürerken, kiralık daire fiyatları da yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

 

Son veriler, büyükşehirlerden Anadolu’daki yerleşim merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kira bedellerinin farklı hızlarda değiştiğini ortaya koyuyor.

 

183
81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller... - Resim: 2

İŞTE 81 İLDE KİRA FİYATLARI!

 

283
81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller... - Resim: 3

Not: Fiyatlar ortalamaya göre belirtilmiştir.

383
81 ilde kira fiyatları belli oldu! Kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu iller... - Resim: 4

AKSARAY

483