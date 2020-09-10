81 ilde aynı anda başladı! İstanbul'da tıka basa yolculuk tam gaz sürüyor
TÜRKİYE'de 81 ilde toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı ancak denetimin ilk gününden iç açıcı görüntüler yansımadı. Yenibosna'da tıka basa yolculuk devam ederken minibüs sürücüleri umursamazlığıyla tepki çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle; minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınacağı bildirildi. Ancak yasağa rağmen İstanbul'da bildik manzaralar aynen devam etti. Otobüsler ve minibüsler tıka basa yolcu alıp sefer yaptı. Maskeler sadece polisi görünce takıldı. Polis ceza üstüne ceza yazdı...
İstanbul'da polis ekipleri, sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ancak bazı duraklarda oluşan görüntüler, yoğunluğu bir kez daha gözler önüne sererken minibüsler kalabalığıyla resmen ürküttü.
Ayakta 17 yolcu aldı...
Ataşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı. Sadece ayakta tam 17 yolcu alan Minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Görüntülendiklerini anlayınca gaza bastılar
Kağıthane, İmrahor Caddesi'nde seyir halinde olan minibüslerin ayakta yolcu taşıdığı görüldü. Kapasitelerinin üzerinde yolcu alan minibüsler duraklara girerek daha fazla yolcu alması dikkat çekti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden sürücüler hızla bölgeden uzaklaştı.