81 ilde aynı anda başladı! İstanbul'da tıka basa yolculuk tam gaz sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle; minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınacağı bildirildi. Ancak yasağa rağmen İstanbul'da bildik manzaralar aynen devam etti. Otobüsler ve minibüsler tıka basa yolcu alıp sefer yaptı. Maskeler sadece polisi görünce takıldı. Polis ceza üstüne ceza yazdı...