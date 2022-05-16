80'lerin yıldızı Saadet Sun şimdi bakın ne yapıyor! Nebahat Çehre itirafı geldi! Gece kocamı evde yalnız bırakıp...
Tiyatro sahnesinden sonra adını 70’lerin ortasında çıkış yaptığı “Yeter ki” şarkısıyla duyuran Saadet Sun, yıllar sonra ortaya çıktı.
İlk olarak tiyatroda adını duyuran Sun "Mütevazı bir ailede büyüdüm. Babamı çok küçük yaşta kaybettim. Babam hayatta olsaydı sanatçı olmama izin vermezdi. Babamın ölümünden sonra Şehir Tiyatroları’nın çok önemli isimlerinden Şükriye Atav tarafından keşfedildim." dedi.
Sözlerini sürdüren Sun "Anneme, ‘Kızınızın sesinin tonu çok güzel, çocuk oyunlarıyla başlasın’ diyor. Sonra da sanat hayatıma Şehir Tiyatrosu’nda başladım. 1 sene sonra gece oyunlarına geçtim. 4 yıl sonra da çok sevdiğim hocam Avni Dilligil, beni yetiştirdi. Bir müzikal sahneye koyuyorlardı." şeklinde konuştu.
"Şarkı söylemem gerekti" diyen Sun "O gece basından arkadaşlardan biri kulise geldi, ‘Neden 45’lik yapıp şarkı söylemeyi düşünmüyorsunuz’ diye sordu. Cevabım ‘Ben tiyatrocuyum şu an bunu yapamam’ oldu. O da ikisini birden yapabileceğimi belirtti.” Sanatçı, sesi için ilk olarak Ergüder Yoldaş ve Esin Engin’le çalışmalar yaptığını söylüyor." ifadelerine yer verdi.
Sun "1964’te tiyatroya başladım, 1974 yılında da şarkıcılık kısmına geçtim. Attila Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan’ın şirketinde çalışmaya başladım. Sezen Aksu’yu alıp evime geldiler. Sezen’in elinde küçük bir defter vardı. İçinde güfteler ve şarkılar bulunuyordu. Sezen’in de piyasada sadece tek şarkısı çıkmıştı. Bu defterin içinden bana ‘Yeter ki’yi seçtik." dedi.