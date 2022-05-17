80'lerin yıldızı Saadet Sun şimdi bakın ne yapıyor! Gece kocamı evde yalnız bırakıp...

"Şarkı söylemem gerekti" diyen Sun "O gece basından arkadaşlardan biri kulise geldi, ‘Neden 45’lik yapıp şarkı söylemeyi düşünmüyorsunuz’ diye sordu. Cevabım ‘Ben tiyatrocuyum şu an bunu yapamam’ oldu. O da ikisini birden yapabileceğimi belirtti.” Sanatçı, sesi için ilk olarak Ergüder Yoldaş ve Esin Engin’le çalışmalar yaptığını söylüyor." ifadelerine yer verdi.