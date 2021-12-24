80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'
TRT 1 ekranlarının klasiği haline gelen Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Ayşe Tolga'ya hırsız şoku. Temizlikçisi kasasındaki 1 milyon liralık mücevherleri çaldı...
Oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu.
Komşusuna tavsiye etti
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi.
Komşusunun 'mücevherlerim kayboldu' şikayetinin ardından durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.