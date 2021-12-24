BIST 1.805
DOLAR 11,31
EURO 13,00
ALTIN 665,48

80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

TRT 1 ekranlarının klasiği haline gelen Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Ayşe Tolga'ya hırsız şoku. Temizlikçisi kasasındaki 1 milyon liralık mücevherleri çaldı...

80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

Oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti

113
80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu.

213
80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

Komşusuna tavsiye etti

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi.

313
80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu! '1 milyon liralık mücevherlerim yok'

Komşusunun 'mücevherlerim kayboldu' şikayetinin ardından durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.

413