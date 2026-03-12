800.000 TL indirim var! 11 otomobil için dev fırsat
Otomobil piyasasında Mart 2026 itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni güncellenen vergi düzenlemeleri doğrultusunda, tam 11 farklı modelde devasa fiyat avantajları dikkat çekiyor.
Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik modeller, hem konforu hem de ekonomik sürüşü bir arada sunarak tüketiciler için kritik birer fırsat haline geldi.
Sektördeki bu vergi avantajı dalgasının, yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını ciddi oranda etkilemesi ve talebi yerli modellere kaydırması bekleniyor.
ÖTV MUAFİYETLİ OTOMOBİLLER
Konuya ilişkin tahmini bilgilere göre ÖTV muafiyetinden yararlanan markaların avantajlarının TL karşılıkları şöyle:
TOGG T10X
• Motor: Elektrikli SUV
• Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL
• ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL
HYUNDAİ BAYON
• Motor: 1.0 T-GDI
• Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL
• ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL