80 yaşındaki Amerikalı'yla evli olan Meltem Miraloğlu evden kaçtı!
Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendikten sonra gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, gündeme gelmeye devam ediyor.
Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlendi.
112
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliği ile olay olan Miraloğlu'nun ise şimdi evden kaçtığı iddiası gündeme geldi.
212
Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Meltem Miraloğlu ihtiyar eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı.
312
İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi.
412