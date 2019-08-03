8 yıldır atanamadı! 45 derece sıcaklıkta günlük 65 lira yevmiye ile çalışıyor

Kendisinin de burada hem toplama faydalı olmaya çalıştığını, hem de satış noktası kurup çalıştığını aktaran öğretmen Mehmet Özzerif, sözlerine şöyle devam etti: “2011 eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmeni mezunuyum. Atanmayı beklerken yıllar yılları devirdi. Maalesef atanamadık. Ücretli öğretmen kanununda alınacaktım ama 15 günlük prim sayım eksik olduğu için maalesef başvurum kabul edilmedi. Tarlaya sabah saat 05.00 gibi geliyoruz, akşam saat 21.00'a kadar buradayız. Çalışanlarımız var, organik ürünlerimiz var." dedi.