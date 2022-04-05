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'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir, dizide annesini canlandıran Bedia Ener'e demediğini bırakmadı.

'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

Eskilerin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

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'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seda Demir, canlı yayında itiraflarda bulundu.

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'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

İlk oyunculuğa Yaprak Dökümü dizisinde başlayan Demir, seti anlattı. 

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'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı

Set ortamında dışlandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durum yüzünden sürekli ağladığını söyledi.

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