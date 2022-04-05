'8 yıl boyunca utandım' deyip itiraf etti: Tek kaldığımızda... Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir Bedia Ener'i bombaladı
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir, dizide annesini canlandıran Bedia Ener'e demediğini bırakmadı.
Eskilerin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.
115
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seda Demir, canlı yayında itiraflarda bulundu.
215
İlk oyunculuğa Yaprak Dökümü dizisinde başlayan Demir, seti anlattı.
315
Set ortamında dışlandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durum yüzünden sürekli ağladığını söyledi.
415