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8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor.

8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

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8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

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8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

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8 yaşındaki Narin'den haber yok! Araçlar, samanlıklar, boş evler arandı, Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı.

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