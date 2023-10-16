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8 yaşındaki kızla 9 yaşındaki oğlan çocuğunu nişanladılar! Eğlence düzenleyip yüzük taktılar

MARDİN'den skandal görüntüler geldi. Kızıltepe’de 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğu için “nişan töreni” düzenlendi. Çocuklara nişan yüzükleri takılıp, eğlenceleri yapıldı.

Türkiye’de çocuk istismarı tartışmaların ardı arkası kesilmezken, bu kez Mardin Kızıltepe'den skandal görüntüler geldi. Kızıltepe'de düzenlenen 'nişan töreni' görenlerini ağzını açık bıraktı. 

Odatv'nin elde ettiği görüntülere göre, 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğu için “nişan töreni” düzenlendi. İki çocuğa da nişan kıyafeti giydirilip yüzük takılması kan dondurdu.

Erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi U.A.’nın da yer aldığı “nişanda” katılımcıların alkış tutması ise dikkat çekti.

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