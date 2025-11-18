BIST 10.747
8 yaşındaki çocuktan Arda Turan'a hayat dersi! Şoke olduğu geceyi böyle anlattı

Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna'da bombardıman altında kaldıkları ve hayatının şokunu yaşadığı geceyi anlattı.

Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna'daki tecrübelerini anlattı.  Sky Sports'a röportaj veren deneyimli teknik adam, bombardıman altında kaldıkları bir gecenin ardından maça çıktıklarını ve o an yaşadıklarını aktardı. 

Öngeremeyecekleri durumlar olduğunu ifade eden Turan “Hayatta hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım, ancak öngöremeyeceğimiz durumlar da oldu. LNZ Cherkasy yenilgisinden önceki gece bombalar atıldı. 

-Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

"Hayat dersi verdi"

Maçın ardından 8 yaşındaki bir çocuktan aldığı hayat dersini anlatan Arda Turan “Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adında, büyük bir Shakhtar taraftarı olan ve evine bomba atıldığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçiren bir çocuk, soyunma odasında bizi ziyarete geldi.

