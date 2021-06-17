8 ülkeye ihracat! Ekeni zengin ediyor ama Adana'da fiyatı tepe taklak oldu

Tüketim azlığı...

Dekarda 3-10 ton verim alındığını aktaran Tekin, şöyle konuştu: Erkenci karpuzlarda rekoltemiz biraz daha düşük oluyor. Hasadın ortalarına ve sonlarına doğru üretimimiz dekara 5-10 ton. İlk hasatta karpuz fiyatları 3,50-4 lira arasında seyrederken, tüketim azlığından dolayı fiyat 35-55 kuruşa düştü.