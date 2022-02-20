8 torun, 4 çocuk sahibi çift 38 yıl sonra yeniden gelinlik ve damatlık giydi

"İlk gün de sıkılıyordum, şu anda da sıkılıyorum"

Çocuklarının desteğiyle o günleri yeniden yaşadığını dile getiren baba Bayram Doğan ise, "Güzel bir duygu. Çocuklara teşekkür ederim. Böyle bir şey düşünmüşler. Ben de bugün çok mutlu oldum. 4 çocuğum var, 8 tane torunum var. Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Allah herkese nasip etsin. Bazı şeyler karşılıklı anlaşarak bir şekilde yürüyor. Önemli olan karşılıklı anlaşmak. İlk gün de sıkılıyordum, şu anda da sıkılıyorum. İlk günde de stres vardı, şu anda da stres var. Aşağı yukarı aynı. Bugün çok mutlu bir gün oldu benim için. Allah herkese nasip etsin. İmkan çerçevesinde çocuklarımızın da desteğiyle o günleri yeniden yaşadık" diye konuştu.