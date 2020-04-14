8 saat diyeti ile 3 haftada 10 kilo verin işte örnek diyet listesi!

3 haftada 10 kilo verdiriyor!

Diğer diyet listelerine göre biraz daha katı kurallar içeren ama uygun yapıldığı zaman da daha hızlı etkisini fark edebileceğiniz 8 saat diyeti, bu 8 saatin sonunda atıştırmalıklar yedikten sonra yeniden 16 saat boyunca bir şey yemeden durmak gerekiyor. Vücut bu süre içerisinde kendi kendini iyileştirecek ve kalori yakacaktır.