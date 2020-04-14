8 saat diyeti ile 3 haftada 10 kilo verin işte örnek diyet listesi!
Zayıflamak isteyenlerin fazla kilolarından kısa sürede kurtulmak için buldukları bu diyet listesi sayesinde kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz. Peki 8 saat diyeti ile nasıl zayıflanır? 8 saat diyeti ile zayıflama listesinde bulunması gerekenler neler?
Kurallarına uyulduğu takdirde 3 hafta içinde ortalama 9-10 kilo zayıflatan 8 saat diyeti ile kolay yoldan zayıflayabileceğinizi biliyor muydunuz?
3 haftada 10 kilo verdiriyor!
Diğer diyet listelerine göre biraz daha katı kurallar içeren ama uygun yapıldığı zaman da daha hızlı etkisini fark edebileceğiniz 8 saat diyeti, bu 8 saatin sonunda atıştırmalıklar yedikten sonra yeniden 16 saat boyunca bir şey yemeden durmak gerekiyor. Vücut bu süre içerisinde kendi kendini iyileştirecek ve kalori yakacaktır.
8 saat diyeti nasıl yapılıyor?
Haftanın 3 günü yapılabilir. Yemekte serbest olduğunuz 8 saatlik sürede istenilen her şey yenilebilir. Bu diyetteki öncelik yiyecekleri sınırlamak değil, zamanı kullanmaktır.
Peki bu saat aralıkları nasıl olacak? Bu da size kalmış. Dilerseniz saat 09.00 – 17.00 arasında veya 10.00 – 18.00 arasında yapabilirsiniz. Meyveler ve sebzeler, yüksek lifli tahıllar, sağlıklı yağlar ve yağsız proteinleri mutlaka beslenmenize dahil etmeye, gün içinde bol bol su içmeye de özen gösterin.