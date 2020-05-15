8 saat dehşeti yaşattılar! Ya kefen giyeceksin ya da yüzüne kezzabı yiyeceksin...
SULTANBEYLİ'de eşinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım'a eşi ve 3 kardeşi elektroşok ve biber gazı ile kaçırdıktan sonra işkence etti. Ceylan Yıldırım 8 saatlik işkencenin ayrıntılarını anlattı: "Bu evden ancak kefenle çıkarsın! Ya da yüzüne kezzabı yersin...
İstanbul Sultanbeyli'de İki çocuk annesi 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım eşinden boşanmak istediği için eşi ve eşinin abisi tarafından sokak ortasıda annesinin yanından kaçırılarak ormana götürüldü ve 8 saat işkence gördü. Polisin minibüsün GSP cihazı üzerinden iz sürmesiyle genç kadın Beykoz'daki bir evde bulunarak kurtarıldı. Ceylan Yıldırım, yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlatırken, kocası ve kocasının kardeşi tutuklandı. Genç kadının anlattıkları ise bir korku filmi sahnesi gibi...
İki çocuk annesi Ceylan Yıldırım, Sultanbeyli'de boşanmak istedi eşi Ersin Yıldırım ve kardeşi Burhan Yıldırım tarafından kaçırılarak işkence edildi. Saçından sürüklenerek bir araca bindirilen kadın ilk olarak araçta darp edilmeye başlandı. Daha sonra Beykoz'da bir eve götürülen genç kadına elleri ve ayakları bağlanarak işkence edildi. İhbar üzerine genç kadını arayan polis ekipleri, kaçırıldığı araçtaki GPS sayesinde Beykoz'da bir evde Yıldırım'a ulaştı. Ceylan Yıldırım yaşadıklarını şöyle anlattı:
Ben kaçacaktım annemi yakalayınca...
"Pazar günü sokağa çıkma yasağı bittikten sonra dışarı çıktık. Annem ve bir arkadaşımla birlikte babamın yanına gittik. O sırada siyah bir araba önümüzü kesti. 3-4 kişi birden ellerinde elektroşokla, biber gazıyla geldi. Ben kaçacaktım annemi yakaladılar. Annemi atıp beni saçımdan sürükleyerek arabaya attılar."
Direnince elektroşok uyguladılar! Kefenle çıkarsın
"Arabanın içinde 'Niye boşanıyorsun, bizde boşanmak olmaz kefenle çıkacaksın' diyerek dövdüler. Eşimin abisi, kız kardeşi, erkek kardeşi arabada darp etti. Çok direndim. Ben direnince koluma elektroşok uyguladılar. Sonra boynuma vurunca ben bayıldım."