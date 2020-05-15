8 saat dehşeti yaşattılar! Ya kefen giyeceksin ya da yüzüne kezzabı yiyeceksin...

İstanbul Sultanbeyli'de İki çocuk annesi 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım eşinden boşanmak istediği için eşi ve eşinin abisi tarafından sokak ortasıda annesinin yanından kaçırılarak ormana götürüldü ve 8 saat işkence gördü. Polisin minibüsün GSP cihazı üzerinden iz sürmesiyle genç kadın Beykoz'daki bir evde bulunarak kurtarıldı. Ceylan Yıldırım, yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlatırken, kocası ve kocasının kardeşi tutuklandı. Genç kadının anlattıkları ise bir korku filmi sahnesi gibi...