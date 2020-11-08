8 Kasım Masterchef elenen isim sızdı iddiası fos çıktı!

TV 8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışması Masterchef Türkiye'de rekabet haftalar ilerledikçe daha da kızışıyor. Final haftasına kimler kalacak merak edilirken her hafta yarışmaya bir isim daha veda ediyor. Bu akşam yani 8 Kasım Pazar günü Masterchef'ten gidecek isim yine günler öncesinden ifşa olmuştu.