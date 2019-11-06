8 Kasım kandil mi 2019 cuma günü n kandili var Diyanet
Mevlid Kandili ne zaman 2019 dini günler takvimi diyanet.gov.tr'de yayınlandı. Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 cuma günü kutlanacak. Peki Mevlid Kandili neden önemli ,Mevlid Kandilinde nasıl dua edilir, kandil gecesine özel namaz var mıdır, Hz. Muhammed Mevlid Kandilinde nasıl dua ederdi?
Mevlid Kandili 2019 8 Kasım cuma gecesi kutlanacak. Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.
Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.
Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİ DUASI VE NAMAZI NASIL KILINIR: Mevlid Kandili gecesinde edilen dualar kabul olur. Kandil gecesi 4 rekat tesbih namazı kılabilirsiniz. Mevlid Kandili duası ile kandil namazının kılınışı, nasıl niyet edildiğini saat kaçta kılmanız gerektiğini aşağıda bulacaksınız.