8 Gündür hastanedeydi! Yasemin Yürük'ten sevenlerine sitem dolu mesaj
Grup Hepsi'nin sevilen ismi Yasemin Yürük sağlık mücadelesi veriyor. Yürüyüş yaparken ayağını kıran Yürük hastaneden sevenlerine mesaj gönderdi. İşte Yürük'ün sitem ettiği o mesajı...
Bir döneme damga vuran Grup Hepsi'nin yıldızlarından Yasemin Yürük'ten yeni bir paylaşım geldi. Yaptığı yürüyüş sırasında düşerek ayağını kıran ünlü isim, hastane odasında çektiği videoda gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybedip yere düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırıldı, ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sekiz gündür hastanede tedavisi süren Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Kırığın boyutunun oldukça ciddi olduğunu ifade eden Yürük, şunları söyledi: "Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Yani bugün 8'inci günümüz, 9'uncu günümüzde eve çıkacağız. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz; eve geçeceğim diye çok mutluyum.