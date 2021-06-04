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8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

Sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinden seyirciye kötü haber geldi.

8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından ekrana uyarlanan ve ilk bölümü 8 Nisan'da seyirciyle buluşan Camdaki Kız, güçlü kadrosuyla perşembe akşamları reyting sıralamasını alt üst etmişti. 

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8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

Perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizi kısa sürede reytinglerde ikinci olmuştu. 

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8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

Rakipleri Mucize Doktor ve Alev Alev'e fark atan Camdaki Kız, 2 dizinin final yapmasına neden olmuştu. 

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8 bölüm olmuştu! Kanal D Camdaki Kız'dan seyirciye kötü haber geldi

8. bölümüyle dün akşam seyircinin nefesini kesen Camdaki Kız'dan hayranlarını üzen haber geldi.

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