8 aylık hamile Tülin Şahin defiledekilerin ağzını açık bıraktı
Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile olan evliliğinden önümüzdeki ay bebeğini kucağına almaya hazırlanırken, hamileliğinin 8. ayında bir defilede boy gösterdi.
Mutlu evliliğini çocukla taçlandırmaya hazırlanan Tülin Şahin, hamile bir şekilde podyuma çıktı. Kendisi için heyecanlı bir deneyim yaşadığını belirten ünlü isim, defilenin en göz alıcı isimlerinden biri olmayı başardı.
Giydiği siyah ve bol elbisesiyle yürüdüğü esnada ilgi odağı olan Tülin Şahin, kameralara poz verirken karnını tutmayı da ihmal etmedi. Defileden sonra ise doğuma bir ay kaldığını vurgulayan Tülin Şahin, 9-10 kilo aldığını belirtti.
Doğumun İstanbul’da olacağını aktaran 38 yaşındaki manken, çocuğunun isminin hem Türk, hem de yabancı olacağını kaydetti. Peki Tülin Şahin'in evlendiği isim kimdir?
Tülin Şahin, 2019 yılında Portekiz asıllı Londralı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon’da sade bir tören ile dünya evine girmişti. Pedro de Noronha, 1977 doğumludur.