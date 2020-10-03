8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni paylaşım! Binlerce beğeni yağdı
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir fotoğrafını paylaştı.
2016 yılında hayatını meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Hamileliği magazin dünyasında duyulduğundan beri herkesin merak ettiği Kobal, geçtiğimiz haftalarda hamilelik pozlarını yayımladı.
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Herkes güzel oyuncunun hamilelik halini merak ederken gelen fotoğraflara binlerce beğeni yağdı. Şimdilerde 8 aylık hamile Sinem Kobal, sosyal medyada da aktifliğini sürdürüyor ve tüm gözler üzerinde.
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Kobal, son olrak sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir pozunu paylaştı ve hayranları anında beğeni butonunu çökertti.
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Sinem Kobal'ın yeni olan bu karesi kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı. Yorumlarda ise Kobal'a iltifatlar yağdı.
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