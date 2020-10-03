8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni paylaşım! Binlerce beğeni yağdı

2016 yılında hayatını meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Hamileliği magazin dünyasında duyulduğundan beri herkesin merak ettiği Kobal, geçtiğimiz haftalarda hamilelik pozlarını yayımladı.