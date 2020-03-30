8 aylık hamile öğretmen koronavirüs oldu bebeğini kaybetti anne karnında virüs geçer mi?
Kocaeli'nde 8 aylık öğretmen Şeyma Batmaz, koronavirüse yakalanınca acil doğuma alındı ve bebeğini kaybetti. PEki anne karnında bebeği Covid-19 geçer mi? Doğum esnasında koronavirüs geçer mi? anne sütünden koronavirüs geçer mi?
KOCAELİ'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz (25) koronavirüs testi pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğuma alınmıştı. Şeyma Batmaz’ın bebeği yaşamını yitirirken, genç kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bu olay akıllara bazı sorular getirdi. Anne karnında bebeğe koronavirüs geçer mi? Emziren anne virüse yakalandı ise anne sütünden bebeğe covid-19 geçer mi? İşte hamile ve yeni doğum yapmış annelere koronavirüsten sevindiren haberler...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, hamilelerin de korkulu rüyası oldu. Uzmanlar, hamilelerin COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıt olmamasına rağmen, ciddi hastalıkların risklerini artırabileceği için çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürsoy da, corona virüsünün hamileler ve doğacak bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.
Dr. Gürsoy, hamileliğin, kadınları virüs kaynaklı enfeksiyonlara daha yatkın hale getirdiğini ancak henüz COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıtın olmadığını söyledi. Yine de COVID-19 ve influenza gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında gebelerin ciddi hastalık geliştirme risklerinin artabildiğine dikkat çeken Dr. Gürsoy, anne adaylarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
COVID-19 virüsünün gebelerde de grip benzeri bulgularla ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Ali Gürsoy, “Gebelerde corona virüsü enfeksiyonu bulguları diğer bireylerden farklı değil. Hastalık; ateş, öksürük, kas ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığı gibi bulgular gösteriyor. Bu bulguların varlığında ve corona virüsü enfeksiyonu geçiren kişilerle temas olmuşsa mutlaka hastaneye başvurmalarını istiyoruz” dedi.